Yolda Yürürken Silahla Vurulan İki Kardeş Yaralandı

İzmir'in Konak ilçesinde yolda yürürken silahla ateş edilen iki kardeş yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Yenişehir Mahallesi İşçiler Caddesinde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, yolda yürüyen S.H. ve A.H. kardeşlere ateş etti.



Vücutlarına kurşunların isabet etmesi nedeniyle yaralanan kardeşler, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



S.H. ve A.H'nin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



Polis ekipleri saldırganı yakalamak için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.