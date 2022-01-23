Son dakika haberi... YOLDA YÜRÜRKEN KAMYONETİN AÇILAN KAPISI ÇARPTI; O ANLAR KAMERADA - Haberler
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Son dakika haberi... YOLDA YÜRÜRKEN KAMYONETİN AÇILAN KAPISI ÇARPTI; O ANLAR KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre DİYARBAKIR'da karlı yolda yürüyen bir kişiye yoldan geçen kapalı kasa kamyonetin açılan kapısı çarptı.

DİYARBAKIR'da karlı yolda yürüyen bir kişiye yoldan geçen kapalı kasa kamyonetin açılan kapısı çarptı. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde meydana geldi. Sokak arasında ilerleyen kapalı kasa kamyonetin arka kapısı bir anda açıldı. Bu sırada karşı yönden gelen bir kişi, kamyonetin yanından geçerken, kapının çarpmasıyla yere düştü ve daha sonra kalkarak üzerini silkeledi. Bu kişi daha sonra kamyonete bir süre baktıktan sonra yoluna devam etti. Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.

Son dakika haberi... YOLDA YÜRÜRKEN KAMYONETİN AÇILAN KAPISI ÇARPTI; O ANLAR KAMERADA

Son dakika haberi... YOLDA YÜRÜRKEN KAMYONETİN AÇILAN KAPISI ÇARPTI; O ANLAR KAMERADA

Son dakika haberi... YOLDA YÜRÜRKEN KAMYONETİN AÇILAN KAPISI ÇARPTI; O ANLAR KAMERADA

Son dakika haberi... YOLDA YÜRÜRKEN KAMYONETİN AÇILAN KAPISI ÇARPTI; O ANLAR KAMERADA

Son dakika haberi... YOLDA YÜRÜRKEN KAMYONETİN AÇILAN KAPISI ÇARPTI; O ANLAR KAMERADA

Son dakika haberi... YOLDA YÜRÜRKEN KAMYONETİN AÇILAN KAPISI ÇARPTI; O ANLAR KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Güncel, Haber

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