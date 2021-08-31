Yolda yürürken kamyondan düşen briketlerin altında kalıp, yaralandı
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Yolda yürürken kamyondan düşen briketlerin altında kalıp, yaralandı

Yolda yürürken kamyondan düşen briketlerin altında kalıp, yaralandı
Demirören Haber Ajansı / Okan Çalışkan - Haberler | Güncel

MERSİN'in Çamlıyayla ilçesinde markete giderken yanından geçen kamyondan düşen briketlerin altında kalan Halil Durmaz (62), yaralandı.

MERSİN'in Çamlıyayla ilçesinde markete giderken yanından geçen kamyondan düşen briketlerin altında kalan Halil Durmaz (62), yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Belçınar Mahallesi Atdağı mevkisinde meydana geldi. Halil Durmaz, ekmek almak için markete giderken yanından geçen inşaat malzemesi yüklü kamyondan, üzerine briketler düştü. Briketlerin altında kalan Durmaz, başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Durmaz, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Durmaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.


Yolda yürürken kamyondan düşen briketlerin altında kalıp, yaralandı
Yolda yürürken kamyondan düşen briketlerin altında kalıp, yaralandı
Yolda yürürken kamyondan düşen briketlerin altında kalıp, yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Okan Çalışkan

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