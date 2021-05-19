Yolda yürürken bıçaklı saldırıya uğradı

Adıyaman'da, bir kişi yolda yürüdüğü bir grup şahsın bıçaklı saldırısına uğraması sonucu yaralandı.

Adıyaman'da, bir kişi yolda yürüdüğü bir grup şahsın bıçaklı saldırısına uğraması sonucu yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Hocaömer mahallesi Atatürk Caddesinde yürüyen İ.E., isimli kişi henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı tanımadığı 5 kişilik bir grubun bıçaklı saldırısına uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan İ.E., olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan İ.E'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı