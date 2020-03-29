"Yolda yürürken bakma" sebebiyle çıkan kavgada 1 kişi kulağından yaralandı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› 3. Sayfa ›› "Yolda yürürken bakma" sebebiyle çıkan kavgada 1 kişi kulağından yaralandı - Haber
Esentepe Mahallesi, Eskişehir, kavga, 3. Sayfa

"Yolda yürürken bakma" sebebiyle çıkan kavgada 1 kişi kulağından yaralandı

Eskişehir'de "yolda yürürken baktığı" gerekçesiyle 4 kişinin karıştığı kavgada bir şahıs kulağına aldığı bıçak darbesiyle yaralandı.

29.03.2020 16:23 | Son Güncelleme: 29.03.2020 16:23

Eskişehir'de "yolda yürürken baktığı" gerekçesiyle 4 kişinin karıştığı kavgada bir şahıs kulağına aldığı bıçak darbesiyle yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, dün gece saatlerinde Esentepe Mahallesi İyiler Sokak'ta gerçekleşti. İddialara göre, yolda yürürken birbirlerine baktıkları gerekçesiyle 4 şahıs arasında kavga çıktı. Edilen hakaret ve tehditlerin ardından kısa sürede büyüyen kavgada, F.N. (29) adlı şüpheli Y.K. (26) isimli şahsı bıçakla kulağından yaraladı. Olaya karıştığı iddia edilen 4 şüpheli hakkında polis ekiplerinin soruşturma başlattığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Koronavirüs hava yoluyla bulaşıyor mu? DSÖ son noktayı kuydu Haber
Koronavirüs hava yoluyla bulaşıyor mu? DSÖ son noktayı kuydu
Sosyal medya fenomeninin telaffuzu sonrası Netflix 'adını' değiştirdi Haber
Sosyal medya fenomeninin telaffuzu sonrası Netflix 'adını' değiştirdi
3 ilimizde 3 köy, koronavirüs salgını sebebiyle karantina altına alındı Haber
3 ilimizde 3 köy, koronavirüs salgını sebebiyle karantina altına alındı
Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntüler sonrası İBB cezayı kesti Haber
Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntüler sonrası İBB cezayı kesti
MHP, AK Parti'ye çağrı yaptı: Salgın geçene kadar ithalatı durdurun Haber
MHP, AK Parti'ye çağrı yaptı: Salgın geçene kadar ithalatı durdurun
Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Hazal, erkek arkadaşını bıçakla yaraladı Haber
Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Hazal, erkek arkadaşını bıçakla yaraladı
Hakkari'de salgın nedeniyle 78 kurban kesilip dua edildi
Hakkari'de salgın nedeniyle 78 kurban kesilip dua edildi
Ulaştırma Bakanı'nın Kovid-19 önlemlerinde pasif kaldığı için görevden alındığı iddia edildi
Ulaştırma Bakanı'nın Kovid-19 önlemlerinde pasif kaldığı için görevden alındığı iddia edildi
14 yaşındaki Portekizli çocuk, koronavirüsten hayatını kaybetti
14 yaşındaki Portekizli çocuk, koronavirüsten hayatını kaybetti
Son Dakika: Başsavcılık, Kovid-19 salgınıyla ilgili provokatif anonslar yaptıran HDP'li vekil hakkında soruşturma başlattı
Son Dakika: Başsavcılık, Kovid-19 salgınıyla ilgili provokatif anonslar yaptıran HDP'li vekil hakkında...
Hindistan'da koronavirüs sebebiyle getirilen sokağa çıkma yasağı kaosa dönüştü
Hindistan'da koronavirüs sebebiyle getirilen sokağa çıkma yasağı kaosa dönüştü
ABD'li doktorlar, koronavirüsün yeni bir belirtisini daha tespit etti
ABD'li doktorlar, koronavirüsün yeni bir belirtisini daha tespit etti
Cumhurbaşkanı'nın imzaladığı kararla belediyelerden 3 ay kesinti yapılmayacak
Cumhurbaşkanı'nın imzaladığı kararla belediyelerden 3 ay kesinti yapılmayacak
Ronaldo'nun felç geçiren annesi iyileşti ve taburcu oldu
Ronaldo'nun felç geçiren annesi iyileşti ve taburcu oldu
İmamoğlu'nun talimatıyla, sokakta yaşayan evsizler koronavirüs salgını sebebiyle spor salonuna yerleştirilecek
İmamoğlu'nun talimatıyla, sokakta yaşayan evsizler koronavirüs salgını sebebiyle spor salonuna yerleştirilecek
Van'ın İran sınırındaki Han Mahallesi, koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı
Van'ın İran sınırındaki Han Mahallesi, koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı
Sigara kaçakçısı kamyon şoförü, 'haberim yoktu' dese de hapis cezasından kurtulamadı
Sigara kaçakçısı kamyon şoförü, 'haberim yoktu' dese de hapis cezasından kurtulamadı
İtalya'da koronavirüs sağlık çalışanlarını da vurdu! 46 doktor hayatını kaybetti
İtalya'da koronavirüs sağlık çalışanlarını da vurdu! 46 doktor hayatını kaybetti
Mesut Özil'in menajerinden transfer açıklaması: Mesut Arsenal'de çok mutlu
Mesut Özil'in menajerinden transfer açıklaması: Mesut Arsenal'de çok mutlu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden vatandaş, 90 gün evden çıkamayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden vatandaş, 90 gün evden çıkamayacak
Şehirler arası yolcu taşımacılığının detayları belli oldu! İşte 13 maddelik genelge
Şehirler arası yolcu taşımacılığının detayları belli oldu! İşte 13 maddelik genelge
Koronavirüsün tedavisi için umutlandıran gelişme! Gaziantep Üniversitesi plazma çalışmasında sona geldi
Koronavirüsün tedavisi için umutlandıran gelişme! Gaziantep Üniversitesi plazma çalışmasında sona geldi
Av. Bedia Teymur cevapladı: Kısa Çalışma Ödeneği nedir? Kimler, hangi şartlarda bu ödenekten yararlanabilir?
Av. Bedia Teymur cevapladı: Kısa Çalışma Ödeneği nedir? Kimler, hangi şartlarda bu ödenekten yararlanabilir?
Son dakika: Kılıçdaroğlu, sokağa çıkma yasağı çağrısında bulundu: Sorun 'Evde tut' aşamasına geçmiştir
Son dakika: Kılıçdaroğlu, sokağa çıkma yasağı çağrısında bulundu: Sorun 'Evde tut' aşamasına geçmiştir
Ze Luis'ten televizyonun önünden geçen sevgilisine sert tepki
Ze Luis'ten televizyonun önünden geçen sevgilisine sert tepki
Otobüs seferlerinin kısıtlanmasının ardından bilet fiyatlarının 3 kat arttığını gören vatandaşlar, neye uğradığını şaşırdı
Otobüs seferlerinin kısıtlanmasının ardından bilet fiyatlarının 3 kat arttığını gören vatandaşlar, neye...
Samsun Valisi Kaymak'tan 'Samsun'da süper bulaştırıcı var' haberlerine yalanlama
Samsun Valisi Kaymak'tan "Samsun'da süper bulaştırıcı var" haberlerine yalanlama
Kredi kartı asgari ödemesi yüzde 20-40 arasında olacak
Kredi kartı asgari ödemesi yüzde 20-40 arasında olacak
Köylüler, ihtiyaçlarını karşılayan jandarmaya teşekkür etmek için 'Kavga var' ihbarı yaptı
Köylüler, ihtiyaçlarını karşılayan jandarmaya teşekkür etmek için 'Kavga var' ihbarı yaptı
Yağmur suyu havuzuna düşen kangal köpeği, boynundan tutarak çeken kardeşi kurtardı
Yağmur suyu havuzuna düşen kangal köpeği, boynundan tutarak çeken kardeşi kurtardı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Mehmet Muş Zekeriya Birkan Mevlüt Çavuşoğlu Muhsin Yazıcıoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Şener Didem Soydan Şeyma Subaşı Seren Serengil
Spor Fatih Terim Lionel Messi Bülent Uygun Rıza Çalımbay Hikmet Karaman
Daha Fazla Mart Wuhan Nisan İtalya
Şu an buradasınız: "Yolda yürürken bakma" sebebiyle çıkan kavgada 1 kişi kulağından yaralandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.3.2020 17:17:42. #1.15#
title