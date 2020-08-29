Yolda yürürken arkadan çarpan kamyonetin altında kaldı
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Yolda yürürken arkadan çarpan kamyonetin altında kaldı

ANKARA'da, yol üzerinde yürüyen Altay Y., arkadan çarpan kamyonetin altında kalarak yaralandı.

Yolda yürürken arkadan çarpan kamyonetin altında kaldı
29.08.2020 19:28 | Son Güncelleme: 29.08.2020 19:31

ANKARA'da, yol üzerinde yürüyen Altay Y., arkadan çarpan kamyonetin altında kalarak yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. 

Kaza, öğlen saatlerinde Yenimahalle ilçesinde bulunan bir sebze halinde meydana geldi. Özel bir markete ait 06 YSC 92 plakalı kamyonet, henüz belirlenemeyen sebeple sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol üzerinde yürüyen Altay Y.'ye arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yere düşen Altay Y., kamyonun altında kalarak yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, Altay Y.'yi yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Altay Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. 

 


Kaynak: DHA

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