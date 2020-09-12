Yolda yürürken aniden yere düşen genç panik oluşturdu
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Yolda yürürken aniden yere düşen genç panik oluşturdu

Denizli'de yerde yatan genci gören çevredeki vatandaşlar ihbarda bulundu.

Yolda yürürken aniden yere düşen genç panik oluşturdu
12.09.2020 07:29 | Son Güncelleme: 12.09.2020 07:34

Denizli'de yerde yatan genci gören çevredeki vatandaşlar ihbarda bulundu. Bölgeye gelen bekçi ve polis ekipleri şahsın yaralı olduğunu fark etmesi üzerine, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Çevredeki vatandaşlar panik içerisinde kaldı.

Olay, Pamukkale ilçesi İncilipınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Demokrasi Meydanı yakınlarında bulunan bir alışveriş merkezine gitmek isteyen genç, kaldırımda yürüdüğü esnada bir anda yere düştü. O sırada apartmanın balkonunda oturan vatandaşlar durumu fark etmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Bölgeye ihbar üzerine gelen bekçiler ve polis ekipleri yerde yatan şahsın durumunu kontrol etti. Yaralı olduğu anlaşılan A.I., isimli genç için sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı şahsa yaptığı ilk müdahalenin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, vatandaşlar panik içerisinde olayı izlerken, genç şahsın vücudunda yara olduğu ve bilincinin tam olarak yerinde olmadığı öğrenildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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