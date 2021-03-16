Yolda yürüdüğü esnada sopalı saldırıya uğradı
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Yolda yürüdüğü esnada sopalı saldırıya uğradı

16.03.2021 14:36 | Son Güncelleme: 16.03.2021 14:47
Yolda yürüdüğü esnada sopalı saldırıya uğradı

Adıyaman'da, yolda yürüdüğü esnada sopalı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.

Adıyaman'da, yolda yürüdüğü esnada sopalı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Yeni mahalle Koşu Parkı yakınlarında yolda yürüyen M.K., isimli kişi henüz kimliği tespit edilemeyen bir şahsın sopalı saldırısına uğradı. Başından yaralanan M.K., olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri olayı gerçekleştiren ve daha sonra kaçan kimliği belirsiz şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Yolda yürüdüğü esnada sopalı saldırıya uğradı
Yolda yürüdüğü esnada sopalı saldırıya uğradı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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