Yolda yatarken bulunan yaşlı adam hastaneye kaldırıldı
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Yolda yatarken bulunan yaşlı adam hastaneye kaldırıldı

Samsun'da yol ortasında yerde yatarken polis tarafından bulunan yaşlı adam ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yolda yatarken bulunan yaşlı adam hastaneye kaldırıldı
11.05.2020 17:44 | Son Güncelleme: 11.05.2020 17:44

Samsun'da yol ortasında yerde yatarken polis tarafından bulunan yaşlı adam ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi Nuri cedit Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, devriye gezen polis ekipleri yolda yaşlı bir adamın yattığını fark etti. 65 yaşlarında adının E.T. olduğu öğrenilen yaşlı adam 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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