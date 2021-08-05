Yolda yatan köpeğin üzerinden otomobille geçen sürücü yakalandı
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Yolda yatan köpeğin üzerinden otomobille geçen sürücü yakalandı

Yolda yatan köpeğin üzerinden otomobille geçen sürücü yakalandı
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Kırlak - Haberler | Güncel

ORDU'nun Korgan ilçesinde ismi öğrenilemeyen sürücü otomobiliyle yolda yatan köpeği ezdi.

ORDU'nun Korgan ilçesinde ismi öğrenilemeyen sürücü otomobiliyle yolda yatan köpeği ezdi. Bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıyan o anlar, paylaşıldığı sosyal medyada tepki çekti. Polis ekiplerinin çalışması sonucu gözaltına alınan sürücü hakkında idari işlem uygulandı.

Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Yukarıpazar Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, yolda yatan köpeği ezdi. Can havliyle kaçan köpek, bir süre sonra düştü. Çevredekiler tarafından yaralı köpek veterinere götürüldü. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekti. Ordu Valisi Tuncay Sonel'in talimatıyla soruşturma başlatıldı. Polis ekiplerinin çalışması sonucu gözaltına alınan sürücü hakkında idari işlem uygulandı. Yaralı köpeğin sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.


Yolda yatan köpeğin üzerinden otomobille geçen sürücü yakalandı
Yolda yatan köpeğin üzerinden otomobille geçen sürücü yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Kırlak

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