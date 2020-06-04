Yolda yaralı bulunan genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
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Yolda yaralı bulunan genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Denizli'de yolda yaralı halde bulunan 27 yaşındaki genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yolda yaralı bulunan genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
04.06.2020 10:33 | Son Güncelleme: 04.06.2020 10:36

Denizli'de yolda yaralı halde bulunan 27 yaşındaki genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından yapılan incelemede gencin motosiklet kazası geçirdiği belirlendi.

Edinilen bilgilere göre, olay Sarayköy-Babadağ kara yolunda meydana geldi. Yolda bir şahsın hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu jandarmaya bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler yaralı gencin 27 yaşındaki Saygın Bahar olduğunu tespit etti. Ardından yaralı genç sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri çevrede yaptıkları incelemelerde Bahar'ın kaza geçirmiş olduğunu belirleyerek, kullandığı motosikletin yaklaşık 20 metre ileride buldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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