Yolda yakalanan dilencilerin günlük kazancı şaşırttı
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Yolda yakalanan dilencilerin günlük kazancı şaşırttı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yolda dilencilik yaparken zabıta ekiplerince yakalanan 3 kadın günde 150 ile 200 TL arasında para kazandıklarını söyledi.

Yolda yakalanan dilencilerin günlük kazancı şaşırttı
30.05.2020 18:38 | Son Güncelleme: 30.05.2020 18:45

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yolda dilencilik yaparken zabıta ekiplerince yakalanan 3 kadın günde 150 ile 200 TL arasında para kazandıklarını söyledi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa İlçesi Namık Kemal Araştırma Hastanesi önünde 3 kadın hastaneye geldiklerini ve dönüş için paralarının olmadığını söyleyerek vatandaşlardan para isterken Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince tespit edildi. Bunun üzerine yakalanan 3 kadın ekipler tarafından Zabıta Müdürlüğü Merkezine getirildi. Kadınların üzerinde yapılan aramada 284 TL para çıktı. Merkezde dilencilik yaptıklarını itiraf eden kadınlar günlük 150 ile 200 TL arasında para topladıklarını söyledi.

3 Kadına Kabahatler Kanunu Kapsamında 187'şer TL idari para cezası uygulanırken, şahısların üzerinde çıkan para kamuoyuna geçirilmek üzere el konuldu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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