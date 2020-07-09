Yolda tüm koltukları doldurmak isteyince isyan çıktı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yolda tüm koltukları doldurmak isteyince isyan çıktı

Aydın'ın Didim ilçesinden Sivas'a giden bir firmaya ait yolcu otobüsünde korona virüs tartışması yaşandı.

Yolda tüm koltukları doldurmak isteyince isyan çıktı
09.07.2020 22:08 | Son Güncelleme: 09.07.2020 22:31

Aydın'ın Didim ilçesinden Sivas'a giden bir firmaya ait yolcu otobüsünde korona virüs tartışması yaşandı. Yola çıkarken tedbirlere uygun şekilde yolcu alıp sefere başlayan otobüsün şoförü yol üzerinde tüm koltukları doldurmaya kalkınca yolcular tepki gösterdi. Otobüste yaşanan tartışma ve arbede yolcuların kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Didim'den korona virüs tedbirlerine uygun olarak sosyal mesafe kurallarına göre yolcularını alıp Sivas istikametine doğru hareket eden otobüs, Aydın'dan çıktıktan sonra uğradığı otogarlarda tüm koltuklara yolcu almaya başladı. Duruma itiraz eden bazı yolcular, muavin ve şoföre kurallara aykırı hareket ettiğini belirtince bu defa muavin ve şoför 'Beğenmeyen biletini iade etsin' diyerek yolculara rest çekti. Otobüs şoförü ve muavinin bu çıkışından sonra yolcular iyice gerilince otobüste kısa süreli arbede yaşandı.

Otobüs firması, şoför ve muavinin kural tanımaz tavırları kameralara yansırken, yol üzerinde bir trafik polisinden de yardım isteyen yolcular kural ihlali yapan yolcu otobüsü şoförü ile firmayı çektikleri görüntülerle ihbar etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

İkinci yarı golle başladı! Yıldız futbolcu ağları sarsmayı başardı Spor
İkinci yarı golle başladı! Yıldız futbolcu ağları sarsmayı başardı
Türkan Şoray ve Hülya Koçyiğit'in terzisinin dramı yürek dağladı Yaşam
Türkan Şoray ve Hülya Koçyiğit'in terzisinin dramı yürek dağladı
Ankaralı iş insanı Ertem Gürsol, Elazığ'da otel odasında ölü bulundu Güncel
Ankaralı iş insanı Ertem Gürsol, Elazığ'da otel odasında ölü bulundu
BDDK'dan vatandaşlara kredi kartı limiti ve asgari ödeme tutarı müjdesi Ekonomi
BDDK'dan vatandaşlara kredi kartı limiti ve asgari ödeme tutarı müjdesi
Bursa'da müezzini ecel camide yakaladı 3. Sayfa
Bursa'da müezzini ecel camide yakaladı
Listeye beş il daha eklendi, asker uğurlamanın yasaklandığı il sayısı 24'e yükseldi Güncel
Listeye beş il daha eklendi, asker uğurlamanın yasaklandığı il sayısı 24'e yükseldi
Define kazısı sonucu yok olan Dipsiz Göl, rehabilitasyon sonrası eski haline döndü
Define kazısı sonucu yok olan Dipsiz Göl, rehabilitasyon sonrası eski haline döndü
Türkiye'nin en yüksek köprüsü 11 Temmuz'da açılacak
Türkiye'nin en yüksek köprüsü 11 Temmuz'da açılacak
Düğüne giden davetliler oynadı, cezayı düğün sahibi ödedi
Düğüne giden davetliler oynadı, cezayı düğün sahibi ödedi
Kuaförüm Sensin yarışmasında gerilim yükselince Bülent Ersoy stüdyoyu terk etti
Kuaförüm Sensin yarışmasında gerilim yükselince Bülent Ersoy stüdyoyu terk etti
Adnan Oktar maske takmadığı için duruşma salonundan çıkarıldı
Adnan Oktar maske takmadığı için duruşma salonundan çıkarıldı
Abdulkadir Selvi, edindiği kulis bilgileriyle mahkemenin kararını erkenden duyurdu: Ayasofya cami olacak
Abdulkadir Selvi, edindiği kulis bilgileriyle mahkemenin kararını erkenden duyurdu: Ayasofya cami olacak
Cinsel tacizle suçlanan Seul Belediye Başkanı ölü bulundu
Cinsel tacizle suçlanan Seul Belediye Başkanı ölü bulundu
Semiha Yıldırım hakkında çirkin ifadeler kullanan İYİ Partili Levent Özeren'e tepki yağıyor
Semiha Yıldırım hakkında çirkin ifadeler kullanan İYİ Partili Levent Özeren'e tepki yağıyor
Kıbrıs'ta Rum Kesimi'nden ağır tahrik: Sınırlara ağır silahlı mevziler yerleştirdiler
Kıbrıs'ta Rum Kesimi'nden ağır tahrik: Sınırlara ağır silahlı mevziler yerleştirdiler
13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü
13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü
Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi
Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi
Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı
Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı
Sakarya'daki patlamada şehitlerin kimlikleri belli oldu! Üç ile şehit ateşi düştü
Sakarya'daki patlamada şehitlerin kimlikleri belli oldu! Üç ile şehit ateşi düştü
Nefes alamayan oğlunu ambulansa taşıyan babanın feryatları yürek yaktı
Nefes alamayan oğlunu ambulansa taşıyan babanın feryatları yürek yaktı
Otobüs şoförünün yolcuların gözü önünde darp edildiği anlar kamerada
Otobüs şoförünün yolcuların gözü önünde darp edildiği anlar kamerada
Son Dakika: Türkiye'de 9 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 1024 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 9 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 1024 yeni vaka tespit edildi
Aileleriyle birlikte gittikleri piknikte kaybolan 2 kişiden günlerdir haber alınamıyor
Aileleriyle birlikte gittikleri piknikte kaybolan 2 kişiden günlerdir haber alınamıyor
Cımbızla toplanan safran bitkisinin kilosu 30 bin lira
Cımbızla toplanan safran bitkisinin kilosu 30 bin lira
İzmir'de ekmek ücretlerine yüzde 20 zam yapıldı
İzmir'de ekmek ücretlerine yüzde 20 zam yapıldı
Pencereden dışarıyı izleyen küçük Eflin, kör kurşunun kurbanı oldu
Pencereden dışarıyı izleyen küçük Eflin, kör kurşunun kurbanı oldu
Aksaray'da su yerine yanlışlıkla tiner içen çoçuk, hastanelik oldu
Aksaray'da su yerine yanlışlıkla tiner içen çoçuk, hastanelik oldu
Fahriye Evcen, oğlu Karan'la yeni pozlarını paylaştı! Bir saatte rekoru beğeniye ulaştı
Fahriye Evcen, oğlu Karan'la yeni pozlarını paylaştı! Bir saatte rekoru beğeniye ulaştı
Ünlü iş insanının eşi, şiddet gördüğünü belirterek boşanma davası açtı
Ünlü iş insanının eşi, şiddet gördüğünü belirterek boşanma davası açtı
PFDK, Galatasaraylı Sofiane Feghouli'ye 2 maç ceza verdi
PFDK, Galatasaraylı Sofiane Feghouli'ye 2 maç ceza verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Erkan Baş Cahit Özkan Devlet Bahçeli Numan Kurtulmuş Bekir Pakdemirli
Magazin Cem Yılmaz Demet Akalın Bergüzar Korel İbrahim Tatlıses
Spor Adem Büyük Tamer Tuna Fatih Terim Henry Onyekuru Fernando Muslera
Daha Fazla Karar Temmuz Sakarya Beşiktaş
Şu an buradasınız: Yolda tüm koltukları doldurmak isteyince isyan çıktı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.7.2020 22:31:45. #1.14#
title