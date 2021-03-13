Ankara Valisi Vasip Şahin, Sakarya'da hastanede bir süre müşahede altında tutuldu
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Ankara Valisi Vasip Şahin, Sakarya'da hastanede bir süre müşahede altında tutuldu

13.03.2021 22:37 | Son Güncelleme: 13.03.2021 23:14

Ankara Valisi Vasip Şahin, İstanbul'a giderken yolda rahatsızlanması üzerine Sakarya'da hastanede bir süre müşahede altında tutuldu.

Ankara Valisi Vasip Şahin, İstanbul'a giderken yolda rahatsızlanması üzerine Sakarya'da hastanede bir süre müşahede altında tutuldu.

Alınan bilgiye göre, İstanbul'a seyir halindeyken yolda rahatsızlanan Şahin, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geldi.

Şahin, hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten ve bir süre müşahede altında tutulduktan sonra taburcu edildi.

Vali Şahin, hastane çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, ciddi bir sağlık sorununun olmadığını, yediği bir şeylerin dokunmuş olabileceğini söyledi.

"İhtiyaten yoldan geçerken hastaneye uğradım." diyen Şahin, "Sağ olsun Başhekim, hekim arkadaşlarımız, sağlık çalışanlarımız yakından ilgilendiler. Kontroller ve tansiyon ölçümü yapıldı, tekrar yolumuza devam edeceğiz. Sağlık çalışanlarımıza, Emniyet Müdürü'müze, Sayın Vali'mize ilgileri için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ankara Valisi Vasip Şahin, Sakarya'da hastanede bir süre müşahede altında tutuldu
Ankara Valisi Vasip Şahin, Sakarya'da hastanede bir süre müşahede altında tutuldu
Ankara Valisi Vasip Şahin, Sakarya'da hastanede bir süre müşahede altında tutuldu
Ankara Valisi Vasip Şahin, Sakarya'da hastanede bir süre müşahede altında tutuldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Subaşı

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