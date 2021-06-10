Yolda oynayan yavru köpeği ezip yoluna devam etti

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yolda oynayan iki yavru köpeğin üzerinden hafif ticari aracı ile geçen sürücü, umursamadan yoluna devam etti.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yolda oynayan iki yavru köpeğin üzerinden hafif ticari aracı ile geçen sürücü, umursamadan yoluna devam etti. Acı içinde can çekişirken çevredekilerin yardımıyla veterinere götürülen köpek ise kurtarılamadı.

Olay, Gebze Tatlıkuyu Mahallesi 2317. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 2317. Sokak'ta yaşayan vatandaşların sahiplendiği iki yavru köpek yol ortasında oynadıkları sırada seyir halindeki bir hafif ticari araç, köpeklerden birinin üzerinden geçti. Aracı gören köpeklerden birinin son anda kaçtığı olayın ardından aracın üzerinden geçtiği köpek ise acı içinde çırpınmaya başladı. Köpeğin sesini duyarak dışarıya çıkan vatandaşlar ise yaralı köpeği hızla veterinere götürdü. Ağır yaralanan köpek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan olay anı ise sokakta bulunan bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iki yavru köpekten birinin üzerinden seyir halindeki hafif ticari araç geçiyor. Köpeğin acı ile çırpındığı anlarda ise hafif ticari araç yoluna devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı