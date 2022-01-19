Yolda mahsur kalan vatandaşlara AFAD ekipleri yardım etti - Haberler
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Yolda mahsur kalan vatandaşlara AFAD ekipleri yardım etti

AA / Ömer Ürer - Haberler | Güncel

Anadolu Otoyolu Bolu Dağı geçidinde yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan vatandaşa AFAD ekiplerinin yardımı Otomobilin mahsur kaldığı yerden çıkarılması BOLU - Anadolu Otoyolu Bolu Dağı geçidinde yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan vatandaşlara AFAD ekiplerince yardım edildi.

Anadolu Otoyolu Bolu Dağı geçidinde yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan vatandaşa AFAD ekiplerinin yardımı

Otomobilin mahsur kaldığı yerden çıkarılması BOLU - Anadolu Otoyolu Bolu Dağı geçidinde yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan vatandaşlara AFAD ekiplerince yardım edildi.

Yolda mahsur kalan vatandaşlara AFAD ekipleri yardım etti

Yolda mahsur kalan vatandaşlara AFAD ekipleri yardım etti

Yolda mahsur kalan vatandaşlara AFAD ekipleri yardım etti

AA / Ömer Ürer - Son Dakika Haberleri

Anadolu Otoyolu, Toros Dağları, Bolu, AFAD, Güncel, Haber

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