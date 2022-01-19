Yolda mahsur kalan vatandaşlara AFAD ekipleri yardım etti
Anadolu Otoyolu Bolu Dağı geçidinde yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan vatandaşa AFAD ekiplerinin yardımı Otomobilin mahsur kaldığı yerden çıkarılması BOLU - Anadolu Otoyolu Bolu Dağı geçidinde yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan vatandaşlara AFAD ekiplerince yardım edildi.
Anadolu Otoyolu Bolu Dağı geçidinde yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan vatandaşa AFAD ekiplerinin yardımı
Otomobilin mahsur kaldığı yerden çıkarılması BOLU - Anadolu Otoyolu Bolu Dağı geçidinde yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan vatandaşlara AFAD ekiplerince yardım edildi.