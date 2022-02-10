Yolda mahsur kalan sürücülere çay ikram eden imama başarı belgesi verildi - Haberler
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Yolda mahsur kalan sürücülere çay ikram eden imama başarı belgesi verildi

AA, Arif Yavuz - Güncel
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Yolda mahsur kalan sürücülere çay ikram eden imama başarı belgesi verildi

Afyonkarahisar'da Şuhut Kaymakamı Lokman Düzgün, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yolda kalan sürücüler ile yolculara sıcak çay ve bisküvi dağıtan Demirbel köyü imamı Adem Eser'e başarı belgesi verdi.

ÇAY, AFYON (AA) - Afyonkarahisar'da Şuhut Kaymakamı Lokman Düzgün, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yolda kalan sürücüler ile yolculara sıcak çay ve bisküvi dağıtan Demirbel köyü imamı Adem Eser'e başarı belgesi verdi.

Düzgün, Dinar- Çay kara yolunda mahur kalan araç sürücüleri ile yolculara sıcak çay ve bisküvi ikram eden ve paylaşılan videoyla sosyal medyada büyük beğeni toplayan köy imamı Adem Eser'i makamında ağırladı.

Düzgün, görev ve sorumluluk bilinciyle vatandaşlara örnek olan Eser'e duyarlılığından dolayı başarı belgesi takdim etti.

AA / Arif Yavuz - Güncel

Karahisar, Mahur, kar, Çay, Güncel, Haberler

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