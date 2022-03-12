SAKARYA (İHA) - Yolda mahsur kalan kamyonun yardımına kar küreme araçları yetişti

SAKARYA - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarı sonrasında Sakarya'nın Karasu ilçesinde etkisini gösteren kar yağışı sonrası kamyon yolda kaldı. Rampayı çıkamayan kamyonun yardımına kar küreme aracı yetişti.

Sakarya'da kar yağışı etkili oluyor. Kar yağışı sonrasında Karasu ilçesi beyaza bürünürken hayatı da olumsuz etkiledi. Bu doğrultuda etkili olan ve araçların ilerlemesinde kısmen güçlük oluşturan kar Kurudere ve Ortaköy mahalleleri bağlantı yolunda bir kamyon yolda kaldı. Rampayı çıkamayan kamyon, o esnada biriken karları temizleyen Sakarya Büyükşehir Belediyesi kar küreme araçlarının yolu açması sonrasında yoluna devam etti.