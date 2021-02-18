Yolda mahsur kalan araç sürücülerine Kızılay'dan kumanya

Seydişehir-Antalya karayolundaki kar nedeniyle mahsur kalan sürücülere, Türk Kızılayı Seydişehir Şube Başkanlığınca kumanya dağıtıldı.

Seydişehir-Antalya karayolunun 1825 rakımlı Alacabel Mevkiinde etkili olan kar yağışı ve tipi, nedeniyle çok sayıda araç mahsur kaldı.

Yolda devam eden kar temizleme çalışmaları nedeniyle ilerlemekte güçlük çeken araçlardaki vatandaşlara Seydişehir Kızılay Şubesi Başkanlığı tarafından kumanya dağıtıldı.

Kızılay ilçe koordinatörü Tevfik Balcı, kar yağışı nedeniyle yolda bekleyen sürücülere ve yolculara yiyecek, su gibi paketlenmiş kumanya ikramında bulunduklarını ifade etti.

Balcı, "İmkanlarımız ölçüsünde yolda kalan araçlarımıza kumanya dağıtımı gerçekleştirdik. Türk Kızılayı gönüllü gençlerimiz yolda mahsur kalan vatandaşlarımıza yardım etmek için canla başla görev başındalar. Vatandaşlarımızın her zaman hizmetindeyiz. Yolda kalan vatandaşlarımıza yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun