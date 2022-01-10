Yolda mahsur kalan 1'i bebek 10 kişinin imdadına jandarma ekipleri yetişti - Haberler
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Yolda mahsur kalan 1'i bebek 10 kişinin imdadına jandarma ekipleri yetişti

AA - Haberler | Güncel

Bitlis'te iki köy yolunda kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan vatandaşların imdadına jandarma ekipleri yetişti.

BİTLİS (AA) - Bitlis'te iki köy yolunda kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan vatandaşların imdadına jandarma ekipleri yetişti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bitlis Jandarma Komutanlığı, aniden bastıran yoğun kardan dolayı Geçitbaşı ve Çeltikli köyü yolunda vatandaşların mahsur kaldığı yönünde ihbar aldı.

Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, Geçitbaşı ve Çeltikli köyü yolunda kar ve tipiden dolayı mahsur kalan 1'i bebek 10 kişi kurtarılarak evlerine gitmeleri sağlandı.

Yolda mahsur kalan 1'i bebek 10 kişinin imdadına jandarma ekipleri yetişti

Yolda mahsur kalan 1'i bebek 10 kişinin imdadına jandarma ekipleri yetişti

Yolda mahsur kalan 1'i bebek 10 kişinin imdadına jandarma ekipleri yetişti

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