Yolda karşılaştığı tanıdığının aracına binmek istedi, otomobilin çarpması sonucu feci şekilde can verdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yolda karşılaştığı tanıdığının aracına binmek istedi, otomobilin çarpması sonucu feci şekilde can verdi

Yolda karşılaştığı tanıdığının aracına binmek istedi, otomobilin çarpması sonucu feci şekilde can verdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Diyarbakır'da bir kişi, işe giderken karşılaştığı tanıdığının aracına binmek için cep yoldan yaya olarak caddeye çıkmak istedi.

Diyarbakır'da bir kişi, işe giderken karşılaştığı tanıdığının aracına binmek için cep yoldan yaya olarak caddeye çıkmak istedi. Bu sırada hızla gelen aracın çarpması sonucu metrelerce takla atan talihsiz adam, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Diyarbakır- Şanlıurfa karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Fikri Turgut, sabah saatlerinde işe giderken bir tanıdığının aracıyla karşılaştı. Araca davet edilen Turgut, koşarak karşıdan karşıya geçmek isterken, cep yolda seyir halinde olan bir otomobilin çarpması sonucu metrelerce takla atarak yola savruldu. Ağır yaralanan yaralı Fikri Turgut çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çağrılan 112 sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Talihsiz adam, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından kaçan sürücü kısa sürede yakalanırken, kazayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Yolda karşılaştığı tanıdığının aracına binmek istedi, otomobilin çarpması sonucu feci şekilde can verdi
Yolda karşılaştığı tanıdığının aracına binmek istedi, otomobilin çarpması sonucu feci şekilde can verdi
Yolda karşılaştığı tanıdığının aracına binmek istedi, otomobilin çarpması sonucu feci şekilde can verdi
Yolda karşılaştığı tanıdığının aracına binmek istedi, otomobilin çarpması sonucu feci şekilde can verdi
Yolda karşılaştığı tanıdığının aracına binmek istedi, otomobilin çarpması sonucu feci şekilde can verdi
Yolda karşılaştığı tanıdığının aracına binmek istedi, otomobilin çarpması sonucu feci şekilde can verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Pusuya düşürülüp kurşunların hedefi oldu! Delik deşik edilen araçtan kanlar içinde çıkarıldı
Pusuya düşürülüp kurşunların hedefi oldu! Delik deşik edilen araçtan kanlar içinde çıkarıldı
Şanlıurfa'da yol verme tartışması silahlı çatışmaya dönüştü: 2 ölü, 9 yaralı
Şanlıurfa'da yol verme tartışması silahlı çatışmaya dönüştü: 2 ölü, 9 yaralı
20 yıl sonra keşke dememek için arıcılığa başladılar, şimdi siparişlere yetişemiyorlar
20 yıl sonra keşke dememek için arıcılığa başladılar, şimdi siparişlere yetişemiyorlar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Meral Akşener Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Ezgi Mola Merve Dizdar Kaan Yıldırım
Spor Gökhan Gönül Cüneyt Çakır Ünal Karaman Emre Belözoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa India
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Yolda karşılaştığı tanıdığının aracına binmek istedi, otomobilin çarpması sonucu feci şekilde can verdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.4.2021 14:28:49. #1.14#

title