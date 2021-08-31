Yolda karşılaştığı husumetlisini vurdu

KARAMAN'da Mehmet Akif Ş., husumetli olduğu Burak Uçar'ı (27) çıkan kavgada tabancayla vurarak, yaraladı.

KARAMAN'da Mehmet Akif Ş., husumetli olduğu Burak Uçar'ı (27) çıkan kavgada tabancayla vurarak, yaraladı.

Olay, saat 13.00 sıralarında, Cedit Mahallesi Zeytin Dalı Bulvarı'nda meydana geldi. Mehmet Akif Ş. ile husumetlisi Burak Uçar yolda karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet Akif Ş., yanındaki tabancayla Burak Uçar'a ateş etti. Omzundan ve iki bacağından yaralanan Uçar, çevredekilerin ihbarı üzerine çağrılan ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muammer Şen