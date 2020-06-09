Yolda karşılaştığı husumetlisini silahla yaraladı DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde husumetli kişiler arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde husumetli kişiler arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, merkez Bağlar ilçesi Hatboyu Caddesi'nde meydana geldi. Birbirine husumetli isimleri öğrenilemeyen 2 kişi yolda karşı karşıya geldi. İkili arasında tartışma çıktı. Çıkan kavgada taraflardan biri vücuduna isabet eden 3 kurşunla yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Olayın ardından kaçan şüphelenin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: DHA