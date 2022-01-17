Yolda kapatılmayan çukurlara 'çiçekli saksı' ile tepki - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yolda kapatılmayan çukurlara 'çiçekli saksı' ile tepki

Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları - Haberler | Güncel

ANTALYA'da yağmur sonrası yolda çukurların oluştuğu mahallenin halkı, bakımı yapılmayan yollar için belediyeyi farklı bir yöntemle protesto etti.

ANTALYA'da yağmur sonrası yolda çukurların oluştuğu mahallenin halkı, bakımı yapılmayan yollar için belediyeyi farklı bir yöntemle protesto etti. Mahalleli, çapı 1 metreyi, derinliği 10 santimi bulan çukurlara çiçekli saksı koyup, kurdele kesti.

Kentte geçen hafta metrekareye 250 kilogramdan fazla yağmurun düşmesiyle gölete dönen cadde ve sokaklarda aynı zamanda büyük çukurlar oluştu. Kepez ilçesine bağlı Gaziler Mahallesi'ndeki cadde ve sokaklarda da çapı 1 metre, derinliği 10 santimi bulan çukurlar meydana geldi. Mahalleli, çukurları kapatıp bakım yapmayan belediyeyi farklı bir şekilde protesto etti. Çukurlara çiçekli saksı koyan mahalle halkı, yoldan okul servisleri ve bisikletlilerin dahi zor geçtiğini söyleyen mahalleli, sembolik açılış da yaparak, kurdele kesti. Mahalleli, protestoyu cep telefonu ile görüntüleyip, sosyal medyada da paylaştı.


Yolda kapatılmayan çukurlara 'çiçekli saksı' ile tepki

Yolda kapatılmayan çukurlara 'çiçekli saksı' ile tepki

Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları - Son Dakika Haberleri

Protesto, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title