Yolda kamyonet terörü: Ring otobüsündeki 10'larca öğrencinin hayatını tehlikeye attı - Haberler
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Yolda kamyonet terörü: Ring otobüsündeki 10'larca öğrencinin hayatını tehlikeye attı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Yolda kamyonet terörü: Ring otobüsündeki 10'larca öğrencinin hayatını tehlikeye attı

Samsun'da öğrencileri taşıyan belediye ring otobüsüyle kamyonet arasında yol verme tartışmasında tehlikeli anlar yaşandı.

SAMSUN (İHA) - Samsun'da öğrencileri taşıyan belediye ring otobüsüyle kamyonet arasında yol verme tartışmasında tehlikeli anlar yaşandı. Aynasının kırıldığını iddia eden kamyonet sürücüsü, içinde öğrencilerin bulunduğu ring otobüsünün defalarca yolunu kesmeye, sürücüyü de dövmeye kalkıştı. Otobüste bulunan öğrenciler, "Bizim canımıza ne kastediyorsun" diyerek kamyonet sürücüsüne tepki gösterdi.

Samsun Üniversitesi 19 Mayıs ilçesi Ballıca Kampüsü'nden aldığı öğrencileri şehir merkezine getiren Samsun Büyükşehir Belediyesi Samulaş'a ait ring otobüsü ile bir kamyonet, 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulu karşısındaki polis noktasında yolun tek şeride düşmesi nedeniyle yol verme tartışması yaşadı. Aracının aynasının zarar gördüğünü iddia eden kamyonet sürücüsü, yoluna devam eden otobüsün defalarca önünü kesmeye kalkıştı.

Takibe aldığı otobüsün önüne geçip defalarca durdurmaya çalışan sürücü 10'larca öğrencinin hayatını tehlikeye attı. Gözü dönen kamyonet sürücüsü KYK Turgut Özal Öğrenci Yurdu'nun önünde araçtan inip yolu kesme teşebbüsünde de bulundu. Otobüs şoförü yolu kesen kamyonet sürücüsüne aldırmadan devam etti. Hırsını alamayan kamyonet sürücüsü kovalamacayı Ondokuz Mayıs Üniversite Kurupelit Kampüsü girişindeki Batı Garajı'na kadar sürdürdü.

Burada araçlardan inen otobüs şoförü ile kamyonet sürücüsü tartıştı. Otobüste bulunan öğrenciler, "Sen bizim canımıza ne kastediyorsun" diyerek kamyonet sürücüsüne tepki gösterdi. Öğrenciler, "Bu kadar adam var. Sen kime saldırıyorsun" diyerek otobüs şoförüne sahip çıktı. Şoförün darp edilmesi girişimini yolcular önledi.

Daha sonra olay büyümeden yatıştırıldı. Olay anları öğrenciler tarafından cep telefonları kameraları ile kaydedildi. - SAMSUN

Yolda kamyonet terörü: Ring otobüsündeki 10'larca öğrencinin hayatını tehlikeye attı

Yolda kamyonet terörü: Ring otobüsündeki 10'larca öğrencinin hayatını tehlikeye attı

Yolda kamyonet terörü: Ring otobüsündeki 10'larca öğrencinin hayatını tehlikeye attı

Yolda kamyonet terörü: Ring otobüsündeki 10'larca öğrencinin hayatını tehlikeye attı

Yolda kamyonet terörü: Ring otobüsündeki 10'larca öğrencinin hayatını tehlikeye attı

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