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Yolda kalanlara jandarma kucak açtı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Yolda kalanlara jandarma kucak açtı

Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Nevşehir'in Avanos ilçesinde yolda mahsur kalan vatandaşlar, ilçe jandarma komutanlığında misafir ediliyor.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Nevşehir'in Avanos ilçesinde yolda mahsur kalan vatandaşlar, ilçe jandarma komutanlığında misafir ediliyor.

Edinilen bilgiye göre, Avanos ilçe sınırları içerisinde kar ve tipi nedeniyle yolda kalan ve yollarına devam edemeyen vatandaşlar, Avanos İlçe Jandarma Komutanlığına getirildi. Tüm ihtiyaçları karşılanan vatandaşların yollar açılana kadar burada misafir edileceği bildirildi. - NEVŞEHİR

Yolda kalanlara jandarma kucak açtı

Yolda kalanlara jandarma kucak açtı

Yolda kalanlara jandarma kucak açtı

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Jandarma, Hisarcık, Avanos, kar, Yerel, Haberler

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