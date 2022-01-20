Yolda kalan vatandaşların imdadına jandarma yetişti - Haberler
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Yolda kalan vatandaşların imdadına jandarma yetişti

Yolda kalan vatandaşların imdadına jandarma yetişti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Bitlis'te yolda mahsur kalan vatandaşların imdadına jandarma yetişti.

BİTLİS (İHA) - Bitlis'te yolda mahsur kalan vatandaşların imdadına jandarma yetişti.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, jandarma ekipleri tarafından Bitlis-Baykan karayolunda yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle araçlarıyla mahsur kalan vatandaşlara ikramlarda bulunulduğunu belirtti. Açıklamada, jandarma ekiplerinin vatandaşların araçlarını kurtarmasına yardım ederek, yollarına devam etmelerini sağladıkları bildirildi. - BİTLİS

Yolda kalan vatandaşların imdadına jandarma yetişti

Yolda kalan vatandaşların imdadına jandarma yetişti

Yolda kalan vatandaşların imdadına jandarma yetişti

Yolda kalan vatandaşların imdadına jandarma yetişti

Yolda kalan vatandaşların imdadına jandarma yetişti

Yolda kalan vatandaşların imdadına jandarma yetişti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Jandarma, Bitlis, kar, Yerel, Haber

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