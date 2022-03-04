Yolda kalan vatandaşlara sıcak çorba ikram edildi - Haberler

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Yolda kalan vatandaşlara sıcak çorba ikram edildi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Yolda kalan vatandaşlara sıcak çorba ikram edildi

Afyonkarahisar-Ankara istikametinde meydana gelen zincirleme kaza sonucu Emirdağ ilçesi Yarımca Kavşağında yolda vatandaşlara sıcak çorba ikramı yapıldı.

Afyonkarahisar-Ankara istikametinde meydana gelen zincirleme kaza sonucu Emirdağ ilçesi Yarımca Kavşağında yolda vatandaşlara sıcak çorba ikramı yapıldı.

Kazalardan dolayı kapanan yolda soğuk havadan etkilenen yolculara Emirdağ Kaymakamlığı koordinesinde sıcak çorba ikram edildi. Trafik akışı normalleşinceye kadar yolcular Taş Konak'da ağırlandı. Vatandaşlar kendilerine yardım eden yetkililere teşekkür ettiler. - AFYONKARAHİSAR

Yolda kalan vatandaşlara sıcak çorba ikram edildi

Yolda kalan vatandaşlara sıcak çorba ikram edildi

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Karahisar, Kaza, Yerel, Haberler

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