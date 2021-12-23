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Yolda kalan sürücünün imdadına polis yetişti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Yolda kalan sürücünün imdadına polis yetişti Nevşehir'de aracıyla yolda kalan bir vatandaşın yardımına polis ekipleri yetişti.

NEVŞEHİR (İHA) - Yolda kalan sürücünün imdadına polis yetişti

NEVŞEHİR - Nevşehir'de aracıyla yolda kalan bir vatandaşın yardımına polis ekipleri yetişti. Arıza yapan araç, polis ekipleri tarafından yol kenarına itildi.

Edinilen bilgiye göre Nevşehir - Kayseri yolu Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde bir araç seyir halindeyken arıza yaptı. Yolda kalan aracı fark eden trafik polisleri, sürücünün yardımına koştu. Araç polis ekiplerinin yardımıyla güvenli bir şekilde yolun yan tarafına itildi.

Polislerin aracı ittiği anlar ise cep telefonu ile görüntülendi.

Yolda kalan sürücünün imdadına polis yetişti

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