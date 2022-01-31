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Yolda kalan sürücülerin yardımına polis koştu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Yolda kalan sürücülerin yardımına polis koştu

Olumsuz hava şartlarının devam ettiği Afyonkarahisar'da polis ekipleri yolda kalan vatandaşların yardımına koşmaya devam ediyor.

Olumsuz hava şartlarının devam ettiği Afyonkarahisar'da polis ekipleri yolda kalan vatandaşların yardımına koşmaya devam ediyor.

Kentte yaklaşık 2 haftadan bu yana devam eden olumsuz hava koşulları en çok sürücüleri olumsuz etkiledi. Kentte görev yapan polis ekipleri bir taraftan trafik güvenliğini sağlarken, bir taraftan da yola kalan sürücülerin yardımına koşmaya devam ediyor. Polis ekipleri yolda lastiği patlayan bazı sürücülerin lastiklerini değiştirmeye yardım ederken, araçları arızalandığı için yolda kalan bazı sürücüleri de bekledikleri çekiciler gelene kadar üşümemeleri için ekip otolarında misafir etti. - AFYONKARAHİSAR

Yolda kalan sürücülerin yardımına polis koştu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Karahisar, Polis, 3. Sayfa, Haber

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