Yolda kalan sürücülerin yardımına Kızılay ekipleri yetişti
Haberler » Güncel » Yolda kalan sürücülerin yardımına Kızılay ekipleri yetişti - Haber

Yolda kalan sürücülerin yardımına Kızılay ekipleri yetişti

Erzurum-Bayburt Karayolu arasında yer alan, Kop Dağı geçidinde yoğun kar yağışı ve tipi yüzünden yolda kalan sürücülerin yardımına Kızılay ekipleri koştu.

31.01.2020 17:56 | Son Güncelleme: 31.01.2020 18:03
Yolda kalan sürücülerin yardımına Kızılay ekipleri yetişti

Erzurum-Bayburt Karayolu arasında yer alan, geçidinde yoğun kar yağışı ve tipi yüzünden yolda kalan sürücülerin yardımına ekipleri koştu.


Yolun kapandığı, kop dağı zirve yolunda kalan araçların bulunduğu bilgisini alan Kızılay ekipleri bölgeye giderek sürücülere ikramda bulundu.


Aşkale Polis kontrol noktasında araçların geçişini izin verilmezken müdahale kapsamında Kızılay görevlileri bölgeye intikal ederek yolda kalan sürücülere çorba, kumanya paketi, bisküvi, Meyve Suyu, içme suyu, sıcak su termosu ve battaniye dağıttı. - ERZURUM

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler