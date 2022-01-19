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Yolda kalan sürücülere yiyecek ikramı

İhlas Haber Ajansı / Mert Taha Varol - Haberler | Yerel

Yolda kalan sürücülere yiyecek ikramı Sivas'ta yoğun kar yağışı nedeniyle durdurularak bekletilen sürücülere Kızılay tarafından yiyecek ikram edildi Sivas'ta yoğun kar yağışı nedeniyle durdurularak bekletilen sürücülere Kızılay tarafından yiyecek ikram edildi.

ERZİNCAN (İHA) - Yolda kalan sürücülere yiyecek ikramı

Sivas'ta yoğun kar yağışı nedeniyle durdurularak bekletilen sürücülere Kızılay tarafından yiyecek ikram edildi

SİVAS - Sivas'ta yoğun kar yağışı nedeniyle durdurularak bekletilen sürücülere Kızılay tarafından yiyecek ikram edildi.

Sivas'ta akşam saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Sivas- Erzincan karayolu İmranlı ilçesi çıkışında yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Sürücülerin can ve mal güvenliği için polis ekipleri bölgede yüksek tonajlı araçlar ile zincirsiz ve kar lastiği olmayan araçların geçişine izin vermedi. Trafiğe çıkışına izin verilmeyen araçlar güvenli bölgelerde bekletildi. Kızılay ekipleri ise bekleyen sürücülere yiyecek ve içecek ikramında bulundu.

Yolda kalan sürücülere yiyecek ikramı

Yolda kalan sürücülere yiyecek ikramı

Yolda kalan sürücülere yiyecek ikramı

İhlas Haber Ajansı / Mert Taha Varol - Son Dakika Haberleri

Erzincan, Kızılay, Sivas, kar, 3. Sayfa, Yerel, Haber

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