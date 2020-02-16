Yolda kalan paletli ambulansı karı elleriyle kazarak çıkardılar
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Yolda kalan paletli ambulansı karı elleriyle kazarak çıkardılar

ŞIRNAK (İHA) – Şırnak merkeze bağlı Yeniaslanbaşar köyünde hasta almaya giden paletli ambulans kara saplandı.

16.02.2020 13:56 | Son Güncelleme: 16.02.2020 13:56
Yolda kalan paletli ambulansı karı elleriyle kazarak çıkardılar

(İHA) – merkeze bağlı Yeniaslanbaşar köyünde hasta almaya giden paletli ambulans kara saplandı. Karı elleri ile kazarak aracı bulunduğu yerden kurtaran sağlık ekipleri, hastayı hastaneye yetiştirdi.


Şırnak'ta son yılların en sert kış mevsimi yaşanıyor. Karla mücadele çalışmaları aralıksız sürdürülürken, sert kış şartlarından olumsuz etkilenenlerin başında 112 ekipleri geliyor. Hastaların yardım çağrılarına koşan ekipler, aynı zamanda karla mücadele ediyor. Yeniaslanbaşar köyüne bir hastayı almaya giden sağlık ekipleri, araç kara saplanınca bu kez ambulansı kurtarma derdine düştü. Sağlık ekibi, elleri ile karı kazarak aracı bulunduğu yerden çıkardı. Kara saplanan paletli ambulans çıkarıldıktan sonra Yeniaslanbaşar köyünde üst solunum yolu enfeksiyonu sonucu rahatsızlanan Nesine Fidan'a ulaşıldı. Nesine Fidan, köyde yapılan ilk müdahalesinin ardından Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Fidan'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA
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