Yolda kalan işçi servisinin imdadına polisler yetişti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yolda kalan işçi servisinin imdadına polisler yetişti

Gaziantep'te yolda kalan servis otobüsünün yardımına polisler yetişti.

Yolda kalan işçi servisinin imdadına polisler yetişti
08.09.2020 11:43 | Son Güncelleme: 08.09.2020 11:47

Gaziantep'te yolda kalan servis otobüsünün yardımına polisler yetişti.

Gaziantep'te seyir halinde bulunan bir minibüs arıza yapınca yolda kaldı. Sürücüsünün bir türlü çalıştıramadığı minibüsün yardımına bölgede bulunan polisler yetişti. Polislerin bir süre ittiği minibüs yeniden çalışarak yoluna devam etti.

Minibüsün kazaya neden olmadan yeniden hareket etmesini sağlayan polisler daha sonra ise trafiği yönlendirerek, normal akışısında seyir etmesini de sağladı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Angela Merkel Meral Akşener Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Erol Evgin Demet Akalın Nilperi Şahinkaya
Spor Erol Bulut Fatih Terim Gökhan Töre Eddie Newton Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Sinan Aşçı Caner Turp Çağla Demir Uşşaki Tarikatı
Şu an buradasınız: Yolda kalan işçi servisinin imdadına polisler yetişti - Gaziantep
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.9.2020 11:53:16. #1.14#
title