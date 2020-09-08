Yolda kalan işçi servisinin imdadına polisler yetişti Gaziantep'te yolda kalan servis otobüsünün yardımına polisler yetişti.

Gaziantep'te yolda kalan servis otobüsünün yardımına polisler yetişti.

Gaziantep'te seyir halinde bulunan bir minibüs arıza yapınca yolda kaldı. Sürücüsünün bir türlü çalıştıramadığı minibüsün yardımına bölgede bulunan polisler yetişti. Polislerin bir süre ittiği minibüs yeniden çalışarak yoluna devam etti.

Minibüsün kazaya neden olmadan yeniden hareket etmesini sağlayan polisler daha sonra ise trafiği yönlendirerek, normal akışısında seyir etmesini de sağladı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA