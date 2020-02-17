17.02.2020 15:20 | Son Güncelleme: 17.02.2020 15:52

Yozgat'ın Sorgun ilçesi Karalık köyünde sürgün nedeniyle yolda kalan araçları özel idare ekipleri kurtardı.

Karalık köyü yolunda sürgün nedeniyle otomobil ve kamyonet kara saplandı.

Sürücülerin Sorgun İlçe Özel İdare Müdürlüğünden yardım istemesi üzerine kar küreme araçları ile harekete geçen ekipler, araçları kurtardı.

İlçe Özel İdare Müdürü Metin Kayhan, Karalık köyünün rakımının yüksek olduğunu, kış mevsiminde kar sürgününden dolayı zaman zaman yolların kapandığını söyledi.

Kayhan, "Hava güneşli de olsa oralarda şiddetli rüzgar var ve bu rüzgar sürgüne neden oluyor. Ekiplerimiz bir yandan yolu açarken, arkadan rüzgar yeniden dolduruyor. Bu nedenle de ekiplerimiz kurtarma çalışmalarında da zorluk yaşadı. Araçlar kurtarıldı ve açıldı." dedi.

Kaynak: AA