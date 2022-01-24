Yolda kalan aracı traktör kurtardı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yolda kalan aracı traktör kurtardı

Yolda kalan aracı traktör kurtardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kalan bir araç traktör sayesinde kurtuldu.

İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kalan bir araç traktör sayesinde kurtuldu. Traktör sürücüsü ip ile kendi aracına bağladığı arabayı çekerek mahsur kaldığı bölgeden kurtardı.

İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kalan bir araç traktör sayesinde kurtuldu. Traktör sürücüsü ip ile kendi aracına bağladığı arabayı çekerek mahsur kaldığı bölgeden kurtardı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

İstanbul, Traktör, Tragger, kar, 3. Sayfa, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title