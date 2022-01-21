Yolda kalan ağır taşıtlar, en yakın yere çekilecek

EMNİYET Genel Müdürlüğü (EGM), yolda kalan ağır taşıtların, kendi kasko veya şirketlerin yönlendireceği çekici/kurtarıcılar beklenmeden emniyet şeridine veya uygun olan en yakın alana çekilmesinin sağlanacağını duyurdu.

EMNİYET Genel Müdürlüğü (EGM), yolda kalan ağır taşıtların, kendi kasko veya şirketlerin yönlendireceği çekici/kurtarıcılar beklenmeden emniyet şeridine veya uygun olan en yakın alana çekilmesinin sağlanacağını duyurdu.

EGM'den yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'de son günlerde mevsim koşullarına bağlı olarak bazı bölgelerde yoğun kar yağışı olduğu ve bu yağışların da etkisiyle kara yollarındaki trafik akışını olumsuz etkilediği belirtilerek, "Özellikle ticari olarak yük taşıyan araçların kayarak yoldan çıktıkları, yolda kaldıkları, trafik kazasına karıştıkları ve arkalarından gelen trafiğin de durmasına neden olarak yığılmalara ve bu bölgelere erişmede gecikmelere sebebiyet verdiği görülmektedir. Bu yolların en kısa sürede trafiğe açılması ve ulaşımın sağlanması için; Karayolları Genel Müdürlüğü ve Türkiye Sigorta Birliği ile varılan mutabakat çerçevesinde, yolda kalan ağır taşıtların (treyler, çekici, kamyon vs.) kendi kasko veya şirketlerinin yönlendireceği çekici/kurtarıcılar beklenmeksizin, karayolları ekipleri ile kolluk kuvvetlerinin koordineli tutacakları rapora istinaden, kişi tasarrufuna bırakılmadan, emniyet şeridine veya uygun olan en yakın alana çekilmesi sağlanacaktır" denildi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri