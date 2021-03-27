YOLDA İNATLAŞAN SÜRÜCÜLERİN TRAFİĞİ TEHLİKEYE ATTIĞI ANLAR KAMERADA
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YOLDA İNATLAŞAN SÜRÜCÜLERİN TRAFİĞİ TEHLİKEYE ATTIĞI ANLAR KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sultangazi'de, yol verme tartışmasına girerek birbirleriyle inatlaşan sürücülerin trafiği tehlikeye soktuğu anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Sultangazi'de, yol verme tartışmasına girerek birbirleriyle inatlaşan sürücülerin trafiği tehlikeye soktuğu anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün saat 12.30 sıralarında Habibler-Arnavutköy yolu Sultangazi yönünde meydana geldi. Seyir halindeki hafriyat kamyonu şoförü ile hafif ticari aracın sürücüsü, yol verme tartışmasına girdi. İki sürücü, inatlaşarak akan trafikte yolda birbirlerinin önünü kesti. Hız sınırını da aşan sürücüler, hem kendi canlarını, hem de yoldaki diğer sürücülerin canlarını hiçe saydı. Sürücülerin tehlikeli inatlaşması, arkalarından gelen bir araç sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi.

YOLDA İNATLAŞAN SÜRÜCÜLERİN TRAFİĞİ TEHLİKEYE ATTIĞI ANLAR KAMERADA
YOLDA İNATLAŞAN SÜRÜCÜLERİN TRAFİĞİ TEHLİKEYE ATTIĞI ANLAR KAMERADA
YOLDA İNATLAŞAN SÜRÜCÜLERİN TRAFİĞİ TEHLİKEYE ATTIĞI ANLAR KAMERADA
YOLDA İNATLAŞAN SÜRÜCÜLERİN TRAFİĞİ TEHLİKEYE ATTIĞI ANLAR KAMERADA
YOLDA İNATLAŞAN SÜRÜCÜLERİN TRAFİĞİ TEHLİKEYE ATTIĞI ANLAR KAMERADA
YOLDA İNATLAŞAN SÜRÜCÜLERİN TRAFİĞİ TEHLİKEYE ATTIĞI ANLAR KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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