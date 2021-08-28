Yolda gördüğü dağ keçileri ile diyaloğu ile gündem olmuştu, o anları anlattı

Tunceli'de tuz ihtiyaçlarını gidermek için karayoluna kadar inen dağ keçileriyle yaptığı sohbetin ardından gündem olan Ergün Akdoğan, o anları anlattı.

Tunceli'de tuz ihtiyaçlarını gidermek için karayoluna kadar inen dağ keçileriyle yaptığı sohbetin ardından gündem olan Ergün Akdoğan, o anları anlattı.

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde yaşayan Ergün Akdoğan, geçtiğimiz pazar günü Tunceli'nin Hozat ilçesine gitti. Akdoğan, Hozat ilçesi yolunda koruma altında olan dağ keçilerini görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Bir anda karşısında tuz ihtiyaçlarını gidermek için karayoluna kadar inen dağ keçilerini gören Akdoğan, cep telefonuna sarılarak o anları kaydetti. Akdoğan, dağ keçilerini görüntülerken kurduğu diyaloğu sosyal medya da paylaştı. Kısa sürede binlerce beğeni alan Akdoğan çektiği videoda, "Sevgili dostlar görüyorsunuz, keçilerimiz ile beraberim. Gel gel gıdı gıdı gıdı. Bak bana doğru geliyorlar. Gelin Ergün amcanız bakar size, gelin. Mee, meee, meee. Sen çok zayıflamışsın, su içmeyecek misin? Oy benim canım kızım. Gel hele, aramızda 3 ya da 4 metre var, maşallah" ifadelerini kullandı.

Dağ keçilerini gördüğü zaman duygulandığını ifade eden Ergün Akdoğan, "Hozat'a giderken yol boyunda dağ keçilerini gördüm. Dağ keçilerini görünce duygulandım. Benden kaçmadıklarını gördüm. Öyle bir sevgi vardı ki duygulandım ve video çektim. Bu yüzden dağ keçileri için yol boylarına tuzlama falan yapılmasın. Bu yapıldığı zaman dağ keçilerimiz gelerek yol boyunca tuz yiyorlar. Sürü halinde geldikleri zaman kurt ya da ayıların saldırısına uğruyorlar. Bazı insanlarımız ise tuzak hazırlıyorlar. Dağ keçilerimize sahip çıkalım. Hozat'a gittiğime mi sevineyim, keçileri gördüğüme mi sevineyim bilemedim. O anda içimden geldiği gibi konuştum" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı