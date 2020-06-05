Yolda fark ettiği çantayı alarak kayıplara karıştı
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Yolda fark ettiği çantayı alarak kayıplara karıştı

Ümraniye'de bir kadın yola düşen çantayı alarak kayıplara karıştı.

Yolda fark ettiği çantayı alarak kayıplara karıştı
05.06.2020 09:57 | Son Güncelleme: 05.06.2020 10:00

Ümraniye'de bir kadın yola düşen çantayı alarak kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay geçtiğimiz ay öğlen saatlerinde Ümraniye'de meydana geldi. Kaldırımda yürüyen kimliği belirsiz bir bayan şahıs yol ortasına düşen içerisinde laptop ve değerli eşyaların olduğu çantayı farkederek çantanın yanına yaklaştı. Daha sonra sağa sola bakarak çantayı aldı. Çantayı aldıktan sonra hiçbir şey yokmuş gibi olay yerinden hızla uzaklaştı. O anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Polis ekiplerinin, şüpheliyi bayan şahısı bulmak için çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kaldırımda yürüyen şahıs çantanın hizasını geçiyor daha sonra yol ortasındaki çantayı fark ederek çantanın yanına geliyor. Sağa sola bakarak çantayı aldıktan sonra hiçbir şey yokmuş gibi oradan uzaklaşıyor. İlerleyen anlarda ise çantayı karıştırarak yoluna devam ediyor.

(Aykut Zor - Halit Arslan/İHA)

Kaynak: İHA

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