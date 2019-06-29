Yolda ebabil yavrusu buldu

KONYA'nın Beyşehir ilçesinde Ayhan Bülbül (34) yolda bulduğu ebabil yavrusunu Beyşehir Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekibine teslim etti.

Beyşehir ilçesi Yeni Mahalle'de yaşayan Ayhan Bülbül, yerde çırpınan bir yavru kuş gördü. Kuşu alarak evine götüren Bülbül, ona su ve yem verdi ancak kuş hiçbir şey yemedi. Birkaç gün kuşu beslemeye çalışan Bülbül, daha sonra Beyşehir Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği'ne götürdü. Kuşu yerde çırpınırken bulduğunu ifade eden Bülbül, "Kuş, başta biraz hırçındı, ne kuşu olduğunu bilmiyordum. 3-4 gün besledik. Sonra uçamadığını fark ettim. Hareketleri, ayakta duramaması, hiçbir şey yememesi dikkatimi çekti. İnternetten biraz araştırma yaptım, kuşun, ebabil olduğunu ve Kuran-ı Kerim'deki Fil Suresi'nde de yer aldığını öğrendim. Ardından belediye ekiplerini aradım, onlar da Milli Parklar Koruma Şefliği'ne yönlendirdi. Gidip teslim ettim" dedi.



Kaynak: DHA