Yolda dönmeye çalışan kamyonete böyle çarptı: 1 yaralı
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Yolda dönmeye çalışan kamyonete böyle çarptı: 1 yaralı

12.03.2021 22:10 | Son Güncelleme: 12.03.2021 22:18

Yolda dönmeye çalışan kamyonete böyle çarptı: 1 yaralı Düzce'de yolda dönmeye çalışan kamyonete otomobilin çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Yolda dönmeye çalışan kamyonete böyle çarptı: 1 yaralı

DÜZCE- Düzce'de yolda dönmeye çalışan kamyonete otomobilin çarpması sonucu 1 kişi yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza saat 23.00 sıralarında Düzce Şehir merkezinde hastane Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Eski Kızılay Işıkları istikametinden Hastane istikametine gitmekte olan Duygu U. idaresindeki 81 AAZ 631 Fiat marka otomobil, önüne yol üzerinde dönmeye çalışan Serkan K.'nın kullandığı 81 EG 280 SsangYong marka kamyonete çarptı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Duygu U., olay yerine gelen ambulans ile Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza Anı ise güvenlik kameraları tarafından an ve an görüntülendi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, Duygu U.'nun kullandığı otomobil ile Hastane caddesi istikametinde ilerlemesi ve Serkan K.'nın kullandığı kamyonetin dönmeye çalışması ile kaza anı yer aldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Yolda dönmeye çalışan kamyonete böyle çarptı: 1 yaralı
Yolda dönmeye çalışan kamyonete böyle çarptı: 1 yaralı
Yolda dönmeye çalışan kamyonete böyle çarptı: 1 yaralı
Yolda dönmeye çalışan kamyonete böyle çarptı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ YILDIZ

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