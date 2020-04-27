Yolda dengesini kaybeden vatandaş araca böyle çarptı
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Mecidiyeköy, 3. Sayfa, Haber

Yolda dengesini kaybeden vatandaş araca böyle çarptı

Yolda dengesini kaybeden vatandaş araca böyle çarptı Yayanın aracın arka kısmına çarptığı anlar kamerada Mecidiyeköy'de dengesini kaybeden vatandaş seyir halindeki araca çarptı Mecidiyeköy'de kaldırımda yürüyen vatandaş dengesini kaybedince seyir halinde olan otomobile çarptı.

27.04.2020 10:39 | Son Güncelleme: 27.04.2020 11:44
Yolda dengesini kaybeden vatandaş araca böyle çarptı

Yolda dengesini kaybeden vatandaş araca böyle çarptı

Yayanın aracın arka kısmına çarptığı anlar kamerada

Mecidiyeköy'de dengesini kaybeden vatandaş seyir halindeki araca çarptı

İSTANBUL - Mecidiyeköy'de kaldırımda yürüyen vatandaş dengesini kaybedince seyir halinde olan otomobile çarptı. Kaza anı kameralara yansırken, hafif şekilde yaralanan vatandaş hastaneye kaldırıldı.

Kaza, geçtiğimiz 11 Mart Çarşamba günü saat 07.00 sıralarında Şişli Mecidiyeköy Gülbahar Mahallesi Şehit Ertuğrul Kabataş Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde cadde üzerindeki kaldırımdan yürüyen Oğuzhan Karabulut, bir anda dengesini kaybetti. Karabulut yere düşeceği esnada Mustafa Yıldırım idaresindeki 34 BYD 666 plakalı otomobile çarptı. Kaza sonucu Karabulut hafif şekilde yaralanırken, araçta ise maddi hasar meydana geldi. Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

"Yaya araca çarptı"

Kazayı gören Feyzi Er, "Ben gelirken yaya yürüyordu. Araba geliyordu ve yaya aracın önüne atladı. Yaya arabaya çarpınca araç ileride durdu. Yaya galiba sarhoştu sonra araba devam etti. Oradaki arkadaşlarda ambulans haber verdiler. Sonra da trafik polisleri geldi, yayayı ambulansla hastaneye kaldırdılar. Yaya araca çarptı, yaya alkollüydü 19-20 yaşlarında bir gençti" dedi.

Polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu.

Yolda dengesini kaybeden vatandaş araca böyle çarptı

Kaynak: İHA

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