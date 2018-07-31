Yolda Çizgi Çalışması Yapan Ekipler Ölü Kediyi de Boyadı

Mardin'de termoplastik boya ile yol çizgi çalışması yapan ekipler, farkında olmadan yol kenarında bulunan ölü kedinin de üzerini çizdi. Mardin-Midyat Karayolu üzerinde bulunan Hop Geçidi'nde termoplastik boya ile yol çizgi çalışması yapan ekipler, farkında olmadan ölü bir kediyi de boyadı. Yarısı beyaz şerit üzerinde kalan kediyi o halde gören vatandaşlarsa olaya tepki gösterdi.

(Beril Solmuşgül/İHA)