Yolda Çizgi Çalışması Yapan Ekipler Ölü Kediyi de Boyadı
Mardin'de termoplastik boya ile yol çizgi çalışması yapan ekipler, farkında olmadan yol kenarında bulunan ölü kedinin de üzerini çizdi.
Mardin'de termoplastik boya ile yol çizgi çalışması yapan ekipler, farkında olmadan yol kenarında bulunan ölü kedinin de üzerini çizdi. Mardin-Midyat Karayolu üzerinde bulunan Hop Geçidi'nde termoplastik boya ile yol çizgi çalışması yapan ekipler, farkında olmadan ölü bir kediyi de boyadı. Yarısı beyaz şerit üzerinde kalan kediyi o halde gören vatandaşlarsa olaya tepki gösterdi.
(Beril Solmuşgül/İHA)