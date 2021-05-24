YOLDA ÇARPIŞAN OTOMOBİLLERDEN BİRİ YOL KENARINDA BEKLEYEN YAYAYA ÇARPTI
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YOLDA ÇARPIŞAN OTOMOBİLLERDEN BİRİ YOL KENARINDA BEKLEYEN YAYAYA ÇARPTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Küçükçekmece'de iki otomobilin çarpıştığı kazada savrulan araç yol kenarında bekleyen Tuğçe U.'ya çarptı.

Küçükçekmece'de iki otomobilin çarpıştığı kazada savrulan araç yol kenarında bekleyen Tuğçe U.'ya çarptı. Kazada yaralanan Tuğçe U. hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında, Küçükçekmece Atakent Mahallesi'nde meydana geldi. 223. Cadde istikametinde seyreden Merve G. idaresindeki 34 DTT 216 plakalı otomobil ile Ata Caddesi'nden gelen sürücüsünü ismi öğrenilemeyen 34 FA 1093 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Merve G.'nin kullandığı otomobil savrularak, yol kenarında bekleyen Tuğçe U.'ya çarptı. Tuğçe U. ağır şekilde yaralandı. Kazayı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından Tuğçe U.'yu, hastaneye kaldırdı.

BURADA HER HAFTA KAZA OLUYOR

Kazayı görenlerden Utkuhan Telli, Buraya bir el atılması gerekiyor. Her hafta kaza oluyor. Yukarıdan gelen araba ile aşağıdan gelen araba çarpışmış. Kontrolü kaybedince de duvarın kenarındaki yayaya çarpıyor. Buradaki ışıklara bir düzen getirilmesi lazım dedi.

Yaşar Telli ise yaşanan kazayı anlatarak, Hanımefendi aşağıdan yukarıya hızlı bir şekilde geliyordu. Kontrollü geçiş olduğu için biraz yavaşlaması gerekiyordu. Beyefendi de yukarıdan aşağı geliyor, hanımefendi de kaçmak isteyince çarpışıyorlar. Daha sonra yayaya çarpıyorlar, şuan yayanın durumu kötü ifadelerini kullandı.

YOLDA ÇARPIŞAN OTOMOBİLLERDEN BİRİ YOL KENARINDA BEKLEYEN YAYAYA ÇARPTI
YOLDA ÇARPIŞAN OTOMOBİLLERDEN BİRİ YOL KENARINDA BEKLEYEN YAYAYA ÇARPTI
YOLDA ÇARPIŞAN OTOMOBİLLERDEN BİRİ YOL KENARINDA BEKLEYEN YAYAYA ÇARPTI
YOLDA ÇARPIŞAN OTOMOBİLLERDEN BİRİ YOL KENARINDA BEKLEYEN YAYAYA ÇARPTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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