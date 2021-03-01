Yolda bulup 'gök taşı' olduğunu iddia ettiği taşı satışa çıkardı

ORDU'nun Fatsa ilçesinde yaşayan Yaşar Aktaş, yol kenarında bulduğu siyah taşı, 'gök taşı' olduğunu iddia ederek satışa çıkardı. Aktaş, Doğu Karadeniz'de pek çok ilde önceki gün görülen gökyüzünü birkaç saniyeliğine aydınlatan ışık huzmesi görüldüğünü anımsatıp, taşın 'gök taşı' olduğunu savundu.

Doğu Karadeniz'de Ordu, Samsun, Trabzon, Giresun'un yanı sıra Yozgat, Çorum, Çankırı, Tokat, Kayseri, Kırıkkale ve Ankara illerinde önceki gün saat 23.57'de gökyüzünü birkaç saniyeliğine aydınlatan ışık huzmesi heyecan yarattı. Bazı bölgelerde gökyüzü bir anda ışık huzmesi ile aydınlandı. Birçok kişinin gök taşı düşmesi ve şimşek çakması olarak da değerlendirdiği doğa olayı, sosyal medyada görüntülerin yer almasıyla gündeme oturdu. Birçok ilin semalılarında görülen doğa olayı güvenlik ve cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde yaşayan Yaşar Aktaş da, görülen doğa olayı sonrası yaklaşık 300 gram ağırlığında gök taşı bulduğunu iddia etti. Bölgeye giderek arama yaptığını, kendisinin mıknatısa tutunan bir taş bulduğunu ve bunun gök taşı olduğunu ileri süren Aktaş, arama yaptığı bölgede ağır bir demir kaynağı yapılmış gibi bir koku olduğunu söyledi. Aktaş, "Cumartesi günü gökten sanki havai fişek gibi yeşil renkte ateş düşer gibi oldu. Sonrasında o cisim yere düştü. Gece vakti olduğu için cismin düştüğünü düşündüğüm yere gidemedim. Sabah erken saatte o bölgeye doğru arayarak yürümeye başladım. Yolun kenarındaki bir taş dikkatimi çekti. Taşı alarak inceledim. Daha sonra eve getirdim. Taşın mıknatısa tutunduğunu gördüm. Bilim insanlarına fotoğraflarını yolladım. Ben cismin göktaşı olabileceğini düşünüyorum" dedi.İNTERNETTE SATIŞA ÇIKARTTI

Taşı internette satışa koyduğunu da kaydeden Aktaş, "Trabzon'da bu işi yapan insanlar, yapılan analizler sonucu gerçek çıkması anlamında, küçük olan parçasının dahi 20 bin dolar civarında paralar edebileceğini söyledi. Ben de bunun üzerine taşı internet üzerinden satmak istiyorum ve ilana koydum. Bazı kişiler almak için teklif verdi" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nurcan ŞANLI