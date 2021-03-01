Yolda bulup 'gök taşı' olduğunu iddia ettiği taşı satışa çıkardı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Yolda bulup 'gök taşı' olduğunu iddia ettiği taşı satışa çıkardı

01.03.2021 15:56 | Son Güncelleme: 01.03.2021 16:01
Yolda bulup 'gök taşı' olduğunu iddia ettiği taşı satışa çıkardı

ORDU'nun Fatsa ilçesinde yaşayan Yaşar Aktaş, yol kenarında bulduğu siyah taşı, 'gök taşı' olduğunu iddia ederek satışa çıkardı.

ORDU'nun Fatsa ilçesinde yaşayan Yaşar Aktaş, yol kenarında bulduğu siyah taşı, 'gök taşı' olduğunu iddia ederek satışa çıkardı. Aktaş, Doğu Karadeniz'de pek çok ilde önceki gün görülen gökyüzünü birkaç saniyeliğine aydınlatan ışık huzmesi görüldüğünü anımsatıp, taşın 'gök taşı' olduğunu savundu.

Doğu Karadeniz'de Ordu, Samsun, Trabzon, Giresun'un yanı sıra Yozgat, Çorum, Çankırı, Tokat, Kayseri, Kırıkkale ve Ankara illerinde önceki gün saat 23.57'de gökyüzünü birkaç saniyeliğine aydınlatan ışık huzmesi heyecan yarattı. Bazı bölgelerde gökyüzü bir anda ışık huzmesi ile aydınlandı. Birçok kişinin gök taşı düşmesi ve şimşek çakması olarak da değerlendirdiği doğa olayı, sosyal medyada görüntülerin yer almasıyla gündeme oturdu. Birçok ilin semalılarında görülen doğa olayı güvenlik ve cep telefonu kameralarıyla görüntülendi. 

Ordu'nun Fatsa ilçesinde yaşayan Yaşar Aktaş da, görülen doğa olayı sonrası yaklaşık 300 gram ağırlığında gök taşı bulduğunu iddia etti. Bölgeye giderek arama yaptığını, kendisinin mıknatısa tutunan bir taş bulduğunu ve bunun gök taşı olduğunu ileri süren Aktaş, arama yaptığı bölgede ağır bir demir kaynağı yapılmış gibi bir koku olduğunu söyledi. Aktaş, "Cumartesi günü gökten sanki havai fişek gibi yeşil renkte ateş düşer gibi oldu. Sonrasında o cisim yere düştü. Gece vakti olduğu için cismin düştüğünü düşündüğüm yere gidemedim. Sabah erken saatte o bölgeye doğru arayarak yürümeye başladım. Yolun kenarındaki bir taş dikkatimi çekti. Taşı alarak inceledim. Daha sonra eve getirdim. Taşın mıknatısa tutunduğunu gördüm. Bilim insanlarına fotoğraflarını yolladım. Ben cismin göktaşı olabileceğini düşünüyorum" dedi.İNTERNETTE SATIŞA ÇIKARTTI

Taşı internette satışa koyduğunu da kaydeden Aktaş, "Trabzon'da bu işi yapan insanlar, yapılan analizler sonucu gerçek çıkması anlamında, küçük olan parçasının dahi 20 bin dolar civarında paralar edebileceğini söyledi. Ben de bunun üzerine taşı internet üzerinden satmak istiyorum ve ilana koydum. Bazı kişiler almak için teklif verdi" diye konuştu.


Yolda bulup 'gök taşı' olduğunu iddia ettiği taşı satışa çıkardı
Yolda bulup 'gök taşı' olduğunu iddia ettiği taşı satışa çıkardı
Yolda bulup 'gök taşı' olduğunu iddia ettiği taşı satışa çıkardı
Yolda bulup 'gök taşı' olduğunu iddia ettiği taşı satışa çıkardı
Yolda bulup 'gök taşı' olduğunu iddia ettiği taşı satışa çıkardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nurcan ŞANLI

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Faik Öztrak Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mustafa Destici
Magazin Cansu Dere Cem Yılmaz Şeyma Subaşı Kerimcan Durmaz
Spor Mustafa Er Cenk Tosun Ersun Yanal Aykut Kocaman Mustafa Yumlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aydın Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yolda bulup 'gök taşı' olduğunu iddia ettiği taşı satışa çıkardı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.3.2021 16:10:11. #1.14#
title