Yolda Bulunan 5 Bin Lira Sahibine Ulaştırıldı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde yolda bulunan 5 bin lira, sahibine teslim edildi.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde yolda bulunan 5 bin lira, sahibine teslim edildi.
Oya Saygür, yolda yürürken bulduğu 5 bin lirayı, Fethiye Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne teslim etti.
Belediye hoparlöründen bir miktar para bulunduğu anonsunu duyan Okan Sökmen, belediyeye giderek parasının kaybolduğunu söyledi.
Paranın Sökmen'e ait olduğu belirlendi.
Parayı teslim alan Sökmen, Saygür'e teşekkür etti.
Kaynak: AA