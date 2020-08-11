Yolda buldukları dövizin sahibini arıyorlar
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Yolda buldukları dövizin sahibini arıyorlar

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yolda bir miktar döviz para bulan gençler, her yerde sahibini arıyor.

Yolda buldukları dövizin sahibini arıyorlar
11.08.2020 20:40 | Son Güncelleme: 11.08.2020 20:46

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yolda bir miktar döviz para bulan gençler, her yerde sahibini arıyor.

Edinilen bilgiye göre, Seyhan Şengün ve Fatih Limanoğlu İnegöl'de hastanedeki işlemlerinin ardından yolda yürürken bir kişinin park içerisinde para topladığını fark etti. Yardıma giden iki arkadaş paraları toplayan şahsa paraları sorunca, genç sahte büyük ihtimal bunlar bana ait değil gördüm topluyorum cevabını verdi. İki arkadaş paraların sahte olmayacağını düşünerek yerdeki tüm dövizi toplayıp dövizciye götürdü. Paraların sahte olmadığını öğrenen Şengün ve Limanoğlu, hemen polis karakoluna gidip paralarla birlikte ifade verdi. Ardından İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne gidip aynı şekilde buldukları parayı tutanak altına aldırdı. Bulunan paranın sahibini aramaya başladılar ancak şu ana kadar her hangi bir ses çıkmadı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Seyhan Şengün şunları söyledi:

"Fatih Limanoğlu ile hastanede işimiz vardı. İşimiz bittikten sonra birinin yerde para toplandığı gördük. Gidip polise ve zabıtaya bilgi verdik. Bulunan paralar döviz bizleri arayanlar oluyor ama miktarı ve paranın ne kadar olduğunu söylemiyorlar. Bizler parayı miktarını paylaşmıyoruz ki gerçek sahibi ortaya çıksın. Paraları 3'e böldük bir miktar bende bir miktar arkadaşımda bir miktarda ilk parayı bulan arkadaşta. Hiç birimiz paralara dokunmuyoruz. İnşallah en kısa sürede sahibi çıkar veririz."

Fatih Limanoğlu ise "Parayı kaybeden kimse merak etmesin parası emin ellerde biran önce gerçek sahibinin bulunmasını istiyoruz. Polis ve zabıta gidip gereken ifadeleri verdik tutanak tutuldu. Herkesin yapması gerekeni yaptık Allah hiç kimseye haram para yedirmesinin bizlerde inşallah. İnsanlık görevimiz. Bizler de dört gözle gerçek sahibini arıyoruz aklımıza sizler geldiniz bekliyoruz" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

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