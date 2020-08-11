Yolda buldukları 20 bin TL değerindeki dövizin sahibini arıyorlar
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yolda buldukları 20 bin TL değerindeki dövizin sahibini arıyorlar

BURSA'nın İnegöl ilçesinde otomobiliyle seyir halindeyken, yaklaşık 20 bin TL değerinde döviz bulan 2 genç, paraların sahibini arıyor.

Yolda buldukları 20 bin TL değerindeki dövizin sahibini arıyorlar
11.08.2020 16:33 | Son Güncelleme: 11.08.2020 16:37

BURSA'nın İnegöl ilçesinde otomobiliyle seyir halindeyken, yaklaşık 20 bin TL değerinde döviz bulan 2 genç, paraların sahibini arıyor.

İnegöl ilçesinde otomobiliyle seyir halinde olan güvenlik görevlisi Seyhan Şengün (32) ile fabrika işçisi Fatih Limanoğlu (35), Kemalpaşa Mahallesi, Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki yeşil alanda, iki kişinin yere saçılmış bir şeyler topladığını fark etti. Merak edip yanlarına giden iki arkadaş, yeşil alandaki cisimlerin döviz olduğunu anladı. Şengün ve Limanoğlu, paraları toplayan kişilere, sahibini aramayı teklif etti. Kabul edilmeyince, paranın miktarını bir yere yazıp, diğer iki kişinin de iletişim bilgilerini alan Şengün ile Limanoğlu, paraları döviz bürosuna götürüp, sahte olup olmadıklarını kontrol ettirdi. Dövizlerin gerçek oluğunu öğrenen Şengün ve Limanoğlu, paraların sahibinin bulunması halinde, dövizleri teslim edeceklerini söyledi.

Paranın sahibini bulmak için harekete geçtiklerini belirten Fatih Limanoğlu, "Arkadaşımla işimiz vardı. Yolda giderken bisikletli birinin yerde para topladığını gördük. Şüphelendik ve yardım etmek için durduk. Paraların toplanan kişinin olmadığını ve başkasının düşürdüğünü öğrendik. Paraları arkadaşım ve temizlik görevlisiyle topladık. Paranın miktarını bir yere yazdık ve parayı toplayanların telefon numaralarını aldık. Paranın sahibini bulmak için karakola ve belediyeye başvuruda bulunduk. Paraların sahibini bularak vatandaşlık görevimizi yerine getirmek istiyoruz" dedi.Seyhan Şengün ise "Vatandaşlık görevimizi yapmak istedik. Bulduğumuz yüklü miktardaki Euro'nun sahibini arıyoruz. İnşallah sahibini buluruz ve teslim ederiz. Bulduğumuz paranın değeri yaklaşık 20 bin TL" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Tuvana Türkay, Selçuk Yöntem'le aşk yaşadığı yönündeki haberlere cevap verdi Magazin
Tuvana Türkay, Selçuk Yöntem'le aşk yaşadığı yönündeki haberlere cevap verdi
Son Dakika: Yunanistan'la ilişkilerin gerilmesinin ardından Bakan Akar'dan sert mesaj: Oldubittiye izin vermeyeceğiz Güncel
Son Dakika: Yunanistan'la ilişkilerin gerilmesinin ardından Bakan Akar'dan sert mesaj: Oldubittiye izin...
Son Dakika: Benzinin pompa fiyatına büyük zam geldi Ekonomi
Son Dakika: Benzinin pompa fiyatına büyük zam geldi
Sarı mayosuyla yakalanan Buket Aydın'ın aldığı kilolar dikkat çekti Magazin
Sarı mayosuyla yakalanan Buket Aydın'ın aldığı kilolar dikkat çekti
Tedbirlerin hiçe sayıldığı Diyarbakır'da yoğun bakım üniteleri dolup taşıyor 3. Sayfa
Tedbirlerin hiçe sayıldığı Diyarbakır'da yoğun bakım üniteleri dolup taşıyor
Oyuncu Damla Ersubaşı, 4 yıllık eşinden tek celsede boşanma kararı aldı Magazin
Oyuncu Damla Ersubaşı, 4 yıllık eşinden tek celsede boşanma kararı aldı
Altında psikolojik eşik aşıldı! 452 liraya kadar düştü
Altında psikolojik eşik aşıldı! 452 liraya kadar düştü
Kocasının ve kızının cenazelerini teslim alan anne feryat etti: Keşke ben ölseydim
Kocasının ve kızının cenazelerini teslim alan anne feryat etti: Keşke ben ölseydim
Son Dakika: DSÖ'den Rusya'nın tescil ettiği ilk koronavirüs aşısıyla ilgili açıklama: Ön yeterlilik için görüşüyoruz
Son Dakika: DSÖ'den Rusya'nın tescil ettiği ilk koronavirüs aşısıyla ilgili açıklama: Ön yeterlilik için görüşüyoruz
Akşener'den Erdoğan'ın davetine yanıt: Yola çıktığımız hiçbir grubu ve insanı yolda bırakmadık
Akşener'den Erdoğan'ın davetine yanıt: Yola çıktığımız hiçbir grubu ve insanı yolda bırakmadık
Altın fiyatlarında keskin düşüş devam ediyor
Altın fiyatlarında keskin düşüş devam ediyor
Öğretmen, 17 yaşındaki öğrencisini okul tuvaletinde istismar etti
Öğretmen, 17 yaşındaki öğrencisini okul tuvaletinde istismar etti
Bağ evinde milli atlete sarkıntılık iddiasıyla çıkan çatışmada kan aktı
Bağ evinde milli atlete sarkıntılık iddiasıyla çıkan çatışmada kan aktı
Acil servise zorla girerek güvenlik görevlilerine saldırdılar! Olay anı saniye saniye kamerada
Acil servise zorla girerek güvenlik görevlilerine saldırdılar! Olay anı saniye saniye kamerada
Maske yerine kadın iç çamaşırı takan ünlü iş insanı John McAfee gözaltına alındı
Maske yerine kadın iç çamaşırı takan ünlü iş insanı John McAfee gözaltına alındı
Cilt kanseri nedeniyle dışarı çıkamayan 8 yaşındaki çocuk için annesi yardım istiyor
Cilt kanseri nedeniyle dışarı çıkamayan 8 yaşındaki çocuk için annesi yardım istiyor
Genç fenomen Alp Kılınç'a attığı mesajları ifşa olan Nihat Doğan, öfkeden deliye döndü
Genç fenomen Alp Kılınç'a attığı mesajları ifşa olan Nihat Doğan, öfkeden deliye döndü
Rafet El Roman'ın kızı Su El Roman, mavi mayosuyla cesur pozlar verdi
Rafet El Roman'ın kızı Su El Roman, mavi mayosuyla cesur pozlar verdi
AB'den Doğu Akdeniz açıklaması: Rum kesimi ve Yunanistan'ın yanındayız
AB'den Doğu Akdeniz açıklaması: Rum kesimi ve Yunanistan'ın yanındayız
Alişan ve Buse Varol çiftinin ikinci bebeklerinin cinsiyeti belli oldu
Alişan ve Buse Varol çiftinin ikinci bebeklerinin cinsiyeti belli oldu
Ebru Şallı, aşk dolu tatil pozlarına devam ediyor
Ebru Şallı, aşk dolu tatil pozlarına devam ediyor
İstanbul'un göbeğinde kan donduran olay! Kavga ettiği kardeşini yaktı
İstanbul'un göbeğinde kan donduran olay! Kavga ettiği kardeşini yaktı
Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven, büyük ödülü ne yapacağını anlattı
Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven, büyük ödülü ne yapacağını anlattı
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Arda Turan transferinin perde arkasını anlattı: Fatih Terim resmen istedi
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Arda Turan transferinin perde arkasını anlattı: Fatih Terim resmen istedi
Ömer Halisdemir'in kardeşi, Aamir Khan'a deri börk şapkası hediye etti
Ömer Halisdemir'in kardeşi, Aamir Khan'a deri börk şapkası hediye etti
Sonar'ın son anketinden Ali Babacan ve Davutoğlu'nu üzecek sonuçlar çıktı
Sonar'ın son anketinden Ali Babacan ve Davutoğlu'nu üzecek sonuçlar çıktı
TFF 1. Lig ekibi Altay, Ricardo Quaresma'ya teklif yaptı
TFF 1. Lig ekibi Altay, Ricardo Quaresma'ya teklif yaptı
Koronavirüs karantinasında olması gereken aile tatile giderken jandarmaya yakalandı
Koronavirüs karantinasında olması gereken aile tatile giderken jandarmaya yakalandı
'G.Saray Türkiye'de futbolun kıblesidir' diyen Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a yanıt: Ben de 5-6 futbolcuya limitless yazarım
"G.Saray Türkiye'de futbolun kıblesidir" diyen Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a yanıt: Ben de 5-6 futbolcuya limitless yazarım
Okullar 31 Ağustos'ta açılacak mı? İşte eğitimciler ve sağlıkçıların üzerinde durduğu 5 farklı model
Okullar 31 Ağustos'ta açılacak mı? İşte eğitimciler ve sağlıkçıların üzerinde durduğu 5 farklı model
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Meral Akşener Süleyman Soylu Fahrettin Altun Ahmet Hakan Coşkun
Magazin Ebru Şallı Beren Saat İrem Derici Serenay Sarıkaya
Spor Arda Turan Erol Bulut Nihat Özdemir Ertuğrul Sağlam Robert Prosinecki
Daha Fazla Ağustos Akdeniz Futbolcu Ak Parti
Şu an buradasınız: Yolda buldukları 20 bin TL değerindeki dövizin sahibini arıyorlar - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.8.2020 16:52:05. #1.15#
title