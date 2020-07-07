Yolda bulduğu zehirlenen köpeği veterinere götürürken az kalsın faciaya neden oluyordu
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Yolda bulduğu zehirlenen köpeği veterinere götürürken az kalsın faciaya neden oluyordu

Maltepe'de kadın sürücü yolda bulduğu zehirlenen köpeği veterinere götürmek isterken az kalsın faciaya neden oluyordu.

Yolda bulduğu zehirlenen köpeği veterinere götürürken az kalsın faciaya neden oluyordu
07.07.2020 20:07 | Son Güncelleme: 07.07.2020 20:11

Maltepe'de kadın sürücü yolda bulduğu zehirlenen köpeği veterinere götürmek isterken az kalsın faciaya neden oluyordu. Sürücü cipiyle hareket etmek isterken gaz pedalının basılı kalması sonucu bir anda markete daldı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada sürücü yaralanırken, zehirlenen köpeği başkaları veterinere götürdü. Cip sürücüsünün markete daldığı anlar ise kameraya yansıdı.

Olay, Maltepe'de geçtiğimiz gün saat 16.15 sıralarında yaşandı. Nebahat Gül isimli hayvansever kadın, ilerlediği sırada yolda yatan ve zehirlendiğinden şüphelendiği bir köpeğe yardım etmek istedi. Gül, köpeği çevredekilerin de yardımıyla aracının bagajına koydu, ardından veterinere gitmek üzere direksiyon başına geçti. Cipin gaz pedalı bir anda basılı kalınca araç yolun karşısındaki markete daldı. Adeta faciadan dönülen olayda cipin sürücüsü hafif yaralandı. Market çalışanları ve çevredekiler de şoke oldu. Yaralanan sürücü taksiye bindirilerek hastaneye götürüldü. Markette ve cipte maddi hasar meydana geldiği görüldü. Cip, olay yerine gelen çekici ile kaldığı yerden çekilerek götürüldü.

Kazaya tanık olan market çalışanı, "Köpek sanırım zehirlenmişti. Hanımefendi ona yardımcı olmaya çalışıyordu. Anlık bir şeydi. Hastaneye götürüldü. Krize girmiş şu anda" dedi.

Olaya tanık olan başka bir vatandaş, "Marketten çıkıyordum. Galiba birden hızlı şekilde frene basayım derken daldı. Köpek buradaki bir köpekti, zehirlenmişti. Kadın da bayağı ilgilendi onunla. Veterinere götürmek istedi arabasına koydu. Bilmeden frene basacağı yerde galiba gaza bastı galiba. Köpeği veterinere götürdüler" diye konuştu.

Hayvansever kadının zehirlenen köpeği veterinere götürmek için aracına koyduğu ve ardından markete daldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde hayvansever kadın zehirlenen köpeği çevredekilerin yardımıyla aracının bagajına koyuyor. Daha sonra direksiyona geçiyor ve araç bir anda hızla ilerliyor. Hızlanan cip yolun karşısındaki markete dalıyor.

(İHA)

Kaynak: İHA

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